حوادث
اعتقال صيدليين مزيفين بفاس
أجلت المحكمة الابتدائية بفاس، أخيرا، محاكمة شخصين بتهم “بيع أدوية للإجهاض مع العلم بذلك وممارسة عمل من أعمال الصيدلة بصفة غير قانونية”. وأمهلتهما أسبوعا لإعداد الدفاع والاطلاع، بعد إحالتهما عليهما من طرف النيابة العامة المختصة. وأحيل المتهمان على هذه النيابة، السبت الماضي، من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولايةأكمل القراءة »
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