حوادث
التحقيق في علاقة حراس الحدود مع البارونات
قرى ساحلية تخضع لنفوذ الأباطرة والدرك الملكي يباشر تحريات حول علاقاتهم بـ “مخازنية” قالت مصادر مطلعة إن الدرك الملكي يباشر تحقيقات وصفتها بـ “السرية” حول علاقة “مخازنية”، مكلفين بحراسة الحدود البحرية، في إقليمي الناظور والدريوش، ببارونات التهريب. وكشفت المصادر نفسها أن التحقيقات تباشر في مناطق محددة، منها سواحل أركمانأكمل القراءة »
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