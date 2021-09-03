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شباب يربكون حسابات مرشحي إمجاط
توفيق من الكفاءات الشابة التي استعان بها الأصالة والمعاصرة بإقليم سيدي إفني للمساهمة في ورش التنمية لأنه ينتمي إلى جيل لا يؤمن بالمستحيل. جيل يعشق التحدي قرر توفيق بها رفقة شقيقته سميرة وعدد من الشباب خوض مغامرة الترشح لانتخابات 2021، من أجل المساهمة في خدمة منطقة إمجاض عموما وتيلوى وجماعةأكمل القراءة »
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