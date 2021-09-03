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سينما عرضت منصة “أبل تيفي” الأمريكية، أخير فيلما في غاية الأهمية، بعنوان “كودا”، وهو فيلم يناقش موضوع الصم والبكم، ومعاناة المرافقين لهم، وحجم الإقصاء الذي يعانونه من قبل المجتمع، وعزلتهم عن العالم، إضافة إلى معاناة أفراد أسرهم أو المرافقين لهم. ويستعرض الفيلم، قصة أسرة مكونة من أم وأب وطفلين، صمأكمل القراءة »
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