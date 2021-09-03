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الأسر الانتخابية… التوريث يسائل الأحزاب
عائلات تهيمن على الترشيح وزعماء يضعون أبناءهم وزوجاتهم على رأس اللوائح عرفت ظاهرة العائلات الانتخابية حضورا قويا في الانتخابات الحالية، وبدت العديد من اللوائح تحمل أسماء تنتمي إلى الأسرة الواحدة، بل هناك لوائح في العديد من المناطق تحمل اسم أسرة واحدة، وكأن الحزب في تلك المدن بات مسجلا باسم تلكأكمل القراءة »
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