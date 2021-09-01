مكتب الصرف : ارتفاع العجز التجاري بـ 17,9 %

أفاد مكتب الصرف أن حجم العجر التجاري بالمغرب بلغ 117,38 مليار درهم مع نهاية يوليوز، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 17,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية ليوليوز الماضي، أنه برسم الأشهر السبعة الأولى من 2021، بلغت الصادرات 174,38 مليار درهم (+23,2 في المائة)، مشكلة بذلك أعلى مستوى تم بلوغه خلال نفس الفترة من السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن الواردات سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 21 في المائة لتصل 291,76 مليار درهم .

وأضاف المصدر ذاته أن معدل التغطية سجل تحسنا بنسبة 1,1 نقطة، مستقرا في 59,8 في المائة نهاية يوليوز 2021 .

وحسب النشرة ذاتها، فإن ارتفاع حجم الواردات من السلع يعود إلى صعود المشتريات من كل مجموعات المنتجات الأساسية، والمنتجات الاستهلاكية المصنعة (+17,75 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+12,08 مليار درهم)، ومعدات التجهيز ( زائد 15 ر8 بالمائة ) ، والمنتجات الطاقية (+7,95 مليار درهم).

وفيما يتعلق بالصادرات من السلع، فإن ارتفاعها هم أغلب القطاعات، خاصة قطاع صناعة السيارات (+38 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (+30,3 في المائة) والنسيج والجلد (+23,7 في المائة).