أسواق
مرضى بفاس عانوا غياب الأدوية
عانى مرضى كوفيد 19وذووهم بفاس كثيرا مع المرض وللحصول على أدوية العلاج، لنفادها من الصيدليات أو إخفائها من قبل بعضها للمضاربة في أثمنتها دون أدنى اعتبار للقسم والضمير المهني، ودون أن تنفع صيحات غضب أطلقها بعضهم، سيما عبر صفحات التواصل الاجتماعي. النقص في أنواع من الأدوية خاصة الزنك، لوحظ طيلةأكمل القراءة »
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