الملك يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بعيد بلاده

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك ، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لشوكت ميرضيائيف، وأصدق المتمنيات للشعب الأوزبكي بمزيد من الرقي والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة لأنوه بوشائج الأخوة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع شعبينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل الدفع قدما بعلاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا الشقيقين”.