حوار
الشنقيطي: برنامج عملنا قابل للتحقيق
مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بالحي الحسني بالبيضاء أكد أن التدبير يتطلب عقليات جديدة مبدعة أكد صلاح الدين الشنقيطي، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة أن التنمية لن تكتمل كل حلقاتها دون مشاركة واعية هادفة للمواطنين، وإلا سنكون أمام مؤسسات مفرغة وأمام مواطنين غير ممثلين. وأضاف الشنقيطي أن الثقة موضوعة في الشبابأكمل القراءة »
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