بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض

أنهت بورصة البيضاء تداولات، اليوم الثلاثاء، على وقع الانخفاض، متأثرة بالأداء السلبي لقطاعات” الصناعة الصيدلية”، و”التوزيع “، و “التأمينات”.

ففي نهاية الجلسة ، خسر مازي ، وهو مؤشر يشمل المعاملات المالية من نوع الأسهم، 0,64% مستقرا عند 12.694,16 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، والذي تراجع ب0,77% ( 1.036,67 نقطة).

وبدوره، تراجع ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,72% إلى 10.314,58 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة ” كزابلانكا أي إس جي 10 “، فقد خسر بدوره 0,65% إلى 954,12 نقطة .

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر ” إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15 ” ارتفاعا بـ 0,86 % إلى 12.099,09 نقطة، فيما ربح ” إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد ” 0,81 % متقدما إلى 10.907,8 نقطة.

في ختام عمليات التداول أنهت 13 قطاعا على وقع الأحمر ، مقابل 9 على الأخضر ، في ما ظل قطاعان ( 2 ) دون تغيير . وبلغ إجمالي التداولات 164,655 مليون درهم ، فيما بلغت رأسملة البورصة 652,297 مليار درهم.

على مستوى أداء القيم، سجل أقوى ارتفاع من قبل ميد بايبر ، وفيني بروسيت ، ودجى إنعاش الضحى ( زائد 3,97%) ، متبوعة ب ” إيس ايم مونيتيك (+3,7%)، ودلتا هولدينيغ (+2,73%) .

في حين بصمت شركة جيت كونتراكتور عن أضعف أداء هذا اليوم (-3,98%) ، متبوعة ب ” إقامات دار السعادة (-3,91%) ، ثم سوطيما (-2,86%) ، و سوناسيد (-2,78%)، و دولاتر لوفيفيي المغرب (-2,44%) .