الرياضة
برونزية للمغرب في الألعاب البارالمبية
فازت البطلة المغربية سعيدة عمودي، بالميدالية البرونزية، أول أمس (الثلاثاء)، في مسابقة رمي الجلة صنف “إف 34″، في دورة الألعاب “البارالمبية” بطوكيو. وأدخلت عمودي المغرب سبورة الميداليات، بعدما جاءت ثالثة مسجلة 821 سنتمترا. وتمكنت الصينية زو لينين من التتويج بالميدالية الذهبية في المسابقة نفسها، فيما جاءت البولندية كورون كورنوبيس ثالثة،أكمل القراءة »
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