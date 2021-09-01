الرياضة
السوالم ينهي معسكر الجديدة
أنهى شباب السوالم الرياضي، نهاية الأسبوع الماضي، تربصه الإعدادي، الذي استغرق أربعة عشر يوما بالجديدة، وخاض خلاله خمس مباريات إعدادية، بقيادة رضوان الحيمر، تحضيرا لأول مشاركة في القسم الأول. وواجه السوالم، شباب المسيرة وأولمبيك آسفي وسطاد المغربي واتحاد تواركة والدفاع الحسني الجديدي، إذ تميزت بإشراك كل اللاعبين، سواء محققي الصعود،أكمل القراءة »
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