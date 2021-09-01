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ضريبة المنفى جديد عياد
صدرت حديثا رواية جديدة بعنوان “ضريبة المنفى” للكاتبة نعمة عياد تتناول مشاعر الغربة ومحاولة تثبيت الإنسان لنفسه بتقوية جذوره في أرضه، لإيجاد حياة جديدة بدلاً عن البكاء على الماضي. وجاءت الرواية بأسلوب قوي ومتين في المشهد، وتحريك الشخوص باقتدار، في حبكة درامية تمثل الواقع بلغة سردية جزيلة المفردات، غنية بالصورأكمل القراءة »
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