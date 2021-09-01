وطنية
شيكات تحدد مصير رؤساء مجالس
محترفون في «التخلويض الانتخابي» يحولون مرشحين إلى رهائن شرع وكلاء لوائح ومرشحون في دوائر محلية غير خاضعة للاقتراع اللائحي، ممن تعودوا على الاصطياد في المياه العكرة للانتخابات، ومن المحترفين الكبار في صناعة خرائط المجالس، في الاستيلاء على شيكات مرشحين فوق العادة للفوز بمقعد. وأفادت مصادر مطلعة “الصباح” أن منتخبا كبيرا،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا