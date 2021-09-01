وطنية
فدرالية اليسار تدعو لمحاربة لوبيات الفساد
اختار تحالف فدرالية اليسار التركيز على الإصلاح المؤسساتي، مدخلا أساسيا للبرنامج الانتخابي، الذي اختار شعارا له “مستمرون معا من أجل مغرب آخر”. وأكد عبد السلام العزيز، منسق التحالف اليساري، أن الهدف الرئيسي للبرنامج، الذي أعده لخوض استحقاقات 8 شتنبر المقبل، يتمثل في إقرار إصلاح شامل وعميق، مشيرا إلى أن التحالفأكمل القراءة »
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