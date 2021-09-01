الرياضة
جماهير الاتحاد تودع الأحمدي بـ “هاشتاغ”
ودعت جماهير اتحاد جدة السعودي، الدولي المغربي السابق كريم الأحمدي، بطريقة حزينة، عقب فسخ عقده مع الفريق بطريقة ودية. وتداولت جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاغ” تحت عنوان ” شكرا كريم الأحمدي”. وفاجأت إدارة الاتحاد الدولي المغربي السابق، مباشرة بعد الهزيمة في النهائي العربي أمام الرجاء الرياضي، بالجلوس إلىأكمل القراءة »
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