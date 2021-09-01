الرياضة
أتلتيكو يخطف نجما برازيليا
أعلن أتلتيكو مدريد تعاقده مع المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا، قادما من هيرتا برلين بعقد يمتد لخمس سنوات. ودفع أتلتيكو 30 مليون أورو لضم اللاعب، البالغ من العمر 22 سنة، إذ سجل سبعة أهداف في 25 مباراة بالدوري الألماني. وكان كونيا ضمن تشكيلة البرازيل الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية، في ألعاب طوكيوأكمل القراءة »
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