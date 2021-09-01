الرياضة
وديتا الرديف تؤرقان الجامعة
عموتة يصر على مواجهة منتخبين إفريقيين وتصفيات المونديال تعقد المهمة وجدت إدارة الجامعة نفسها في موقف حرج، بسبب عدم تمكنها من تنظيم مباراتين إعداديتين للمنتخب الرديف، الذي دخل، أول أمس (الاثنين)، معسكرا تدريبيا مغلقا بمركز محمد السادس في المعمورة ضاحية سلا، استعدادا لبطولة كأس المنتخبات العربية، دجنبر المقبل، في قطر.أكمل القراءة »
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