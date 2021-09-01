الرياضة
“الطاس” يتعاقد مع أول حارس أجنبي
تعاقد الاتحاد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، الممارس في القسم الوطني الثاني، مع الحارس السنغالي موسى سار، قادما من فريق تونغيت السنغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع “الطاس” لموسى سار لينضم إلى قائمة الفريق خلال الموسم الرياضي المقبل، بعد أن أبدت الجامعة الملكية لكرة القدم موافقتها بالتعاقد مع حراس أجانب.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا