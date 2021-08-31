أسواق
“سوني” تطلق تلفزيونات بتقنية الذكاء المعرفي
أعلنت “سوني”، توفير تلفزيوناتها من علامة “برافيا” التي تشتغل بتقنية الذكاء المعرفي، لأول مرة، بأسواقها بالشرق الأوسط وإفريقيا. الأجهزة الجديدة معززة بمعالج “كونييتيف بروسيسور إكس إر”، الذي يعمل مثل العقل البشري، ويمكن من اكتشاف وتحليل كل جسم في الصورة بذكاء، مما يؤثر في تفاصيل الصورة ويجعلها أكثر واقعية. كما يركزأكمل القراءة »
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