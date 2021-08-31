fbpx
أسواق

“سوني” تطلق تلفزيونات بتقنية الذكاء المعرفي

منذ 19 ساعة
أعلنت “سوني”، توفير تلفزيوناتها من علامة “برافيا” التي تشتغل بتقنية الذكاء المعرفي، لأول مرة، بأسواقها بالشرق الأوسط وإفريقيا. الأجهزة الجديدة معززة بمعالج “كونييتيف بروسيسور إكس إر”، الذي يعمل مثل العقل البشري، ويمكن من اكتشاف وتحليل كل جسم في الصورة بذكاء، مما يؤثر في تفاصيل الصورة ويجعلها أكثر واقعية. كما يركزأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 19 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى