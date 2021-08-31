أسواق
بداية تسليم “الرباط سكوير”
أعلنت “إيجل هيلز”، شركة الاستثمار والتطوير العقاري، التي يوجد مقرها في أبو ظبي وتطور العديد من المشاريع الضخمة في المغرب، عن التسليم الفعلي للشطر الأول من مشروعها “الرباط سكوير”، المكون من مجموعتين سكنيتين ويضم 204 شقق تتراوح مساحاتها بين 67 و300 متر مربع موزعة على 21 إقامة. وطور المشروع مجموعة كاملة من أصناف الشقق، انطلاقا من الشقق المكونة منأكمل القراءة »
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