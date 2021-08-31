بانوراما
مسابح وحدائق بمركز العناية “سوفيتيل”
قام فندق “سوفيتيل” بأكادير، بتجديد مركز العناية بالذات، الذي يضم مسبحين وشاطئا خاصا، تلبية لانتظارات الزوار الباحثين عن الرفاهية وتحقيق التوازن على المستويين الجسدي والروحي. الفضاءات الجديدة، تتموقع وسط بيئة طبيعية، تنسجم بشكل تام مع الأماكن المحيطة بها، وتضم مسبحين، أحدهما دافئ، وثلاث حدائق، أعيد تصميمها لتجسد كل ثراء التراثأكمل القراءة »
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