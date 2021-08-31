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خبز هددت الفدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، برفع ثمن الخبز وباقي المنتوجات المشتقة، بسبب الزيادة التي عرفتها المواد الأساسية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات، والتي اعتبرتها في بلاغ لها “تعسفية”. وأوضحت الفدرالية، في البلاغ نفسه، أن هذه الزيادات، التي أعلنت قبل خمسة أشهر، خلفت صدمة في صفوف مهنيي قطاعأكمل القراءة »
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