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أوزياد :إنصاف المناطق الجبلية
> اشتغلت سنوات في المجتمع المدني، هل تكونت لديك قناعة بأن التغيير بأزيلال لن يكون إلا من داخل المؤسسات المنتخبة؟ > صحيح أننا عملنا سنوات في العمل الجمعوي، لكن في الأخير تكونت لدينا قناعة وأفكار، مفادها أنه لا يمكننا أن نساهم في التغيير المباشر، بالاعتماد فقط على انتقاد الواقع منأكمل القراءة »
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