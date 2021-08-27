تزوير شواهد كوفيد يوقع بـ 37 مسافرا بمطار الناظور

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة وثلاثين مسافرا من جنسية مغربية، يشتبه في تقديمهم لشواهد مزورة الاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19.

وكانت إجراءات المراقبة الحدودية وتدابير الأمن الصحي قد مكنت من ضبط 36 مسافرا على مستوى ميناء الناظور، ومسافر واحد بمطار الناظور العروي، وذلك بعدما أدلوا بشواهد مزورة للكشف عن فيروس كوفيد 19، خلال استعدادهم للسفر خارج المغرب.

وقد تم اخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في تزوير هذه الاختبارات والشواهد الطبية، ورصد كل الامتدادات المحتملة هذه الأنشطة الإجرامية.

ويأتي ضبط هؤلاء المشتبه بهم في سياق تدعيم وتشديد إجراءات المراقبة الحدودية بتنسيق مع المصالح الطبية والسلطات العمومية المختصة، وذلك لضمان التصدي الحازم لجرائم التزوير في اختبارات الكشف عن عدوى كوفيد 19 بما يضمن حماية الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.