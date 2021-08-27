خاص
كنوز بيئية تثير رغبة الاستكشاف
وجهة سياحية عالمية صاعدة جعلها موقعها الجغرافي في خانة الجزر العذراء من نقاط القوة التي ساهمت في بروز الداخلة وجهة سياحية عالمية صاعدة عزلتها ووضعها الشبيه بجغرافية الجزر اللذان جعلا منها كنزا بيئيا يثير رغبة الاكتشاف والاستكشاف. وبادرت الدولة إلى الحفاظ عليها من تداعيات العمران الجائر والتصنيع غير المتحكم، منأكمل القراءة »
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