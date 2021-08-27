fbpx
خاص

كنوز بيئية تثير رغبة الاستكشاف

منذ دقيقة واحدة
وجهة سياحية عالمية صاعدة جعلها موقعها الجغرافي في خانة الجزر العذراء من نقاط القوة التي ساهمت في بروز الداخلة وجهة سياحية عالمية صاعدة عزلتها ووضعها الشبيه بجغرافية الجزر اللذان جعلا منها كنزا بيئيا يثير رغبة الاكتشاف والاستكشاف. وبادرت الدولة إلى الحفاظ عليها من تداعيات العمران الجائر والتصنيع غير المتحكم، منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى