خاص
الداخلة هبة البحر والصحراء
رياح حاضرة وادي الذهب تجري بما تشتهي سفن التجارة العالمية وأشرعة الاستكشاف والمغامرة زادت الأحداث الجارية في الصحراء المغربية من توهج الداخلة حاضرة وادي الذهب التي لم تعد مؤهلاتها تقتصر على ما وهبها موقع تتداخل فيه الصحراء والبحر، إذ أصبحت رياحها تجري بما تشتهي سفن التجارة العالمية وأشرعة الاستكشاف والمغامرة،أكمل القراءة »
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