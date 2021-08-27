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سينما
صدر أخير فيلم “سويسايد سكواد”، الذي طال انتظاره، بعد نجاح جزئه الأول الصادر في 2016، الذي يندرج ضمن عالم “مارفل” الأسطوري، وصنف هذا الفيلم ضمن قائمة أفضل أفلام 2021، والتي جذبت انتباه العديد من الجماهير. ويعتبر هذا العمل، تكملة مستقلة لفيلم” Suicide Squad” لعام 2016، الفيلم من إخراج جيمس جان،أكمل القراءة »
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