منبر
معركة التغيير… “نكون أو لا نكون”
ياسين واحد من الأوجه التي تتزعم لائحة شبابية مائة بالمائة في مواجهة “مالين الشكارة” «نكون أو لا نكون» «هاحنا ترشحنا وودعنا المقاطعة دابا الدور على السكان باش ادعموا ولاد المنطقة اللي غايخدموها عكس البراني»…من بين الشعارات التي تبناها خيرة شباب منطقة درب السلطان لإعلان الطلاق مع العزوف السياسي، الذي امتدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا