حوادث
الطعن في انتخاب رئيس غرفة الصناعة بفاس
أجلت المحكمة الإدارية بفاس، زوال أول أمس (الأربعاء)، البت في الطعن في أهلية عبد المالك البوطيين، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، من حزب الحركة الشعبية، لشغل المهمة لولاية ثانية على التوالي بعد انتخابه بأغلبية 74 صوتا مقابل 3 أصوات لمنافسه. وأمهلت دفاعه أسبوعا للرد على مقال محامي الطرفأكمل القراءة »
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