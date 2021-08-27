حوادث
إدانة متزوجة بسيدي بوزيد
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، بمؤاخذة متزوجة وحكمت عليها بستة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك بجنحة الخيانة الزوجية، فيما تقرر عدم متابعة خليلها بعد تنازل زوجته. وأحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد، التابع للقيادة الجهوية للجديدة، المتزوجة فيأكمل القراءة »
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