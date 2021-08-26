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درعة تافيلالت .. لقاء جهوي لمواكبة الدخول التربوي المقبل
عقدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، أمس (الأربعاء) بالرشيدية، لقاء تنسيقيا جهويا من أجل مواكبة الدخول التربوي المقبل. ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه علي براد، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، في إطار الاستعداد لمواكبة الدخول التربوي 2021/ 2022 على مستوى أقاليم الجهة الخمسة (الرشيدية، ميدلت،أكمل القراءة »
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