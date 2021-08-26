بانوراما
السخونات… حامة بولمان
ليس إقليم مولاي يعقوب وحده المشهور بحاميته وسط المدينة وفي عين الله، حتى إقليم بولمان يتوفر على واحدة بقيمة علاجية متقاربة وبسمعة سياحية أقل لعدم تسويقها بالشكل المطلوب، رغم ما بها من مؤهلات تؤهلها لتنافس بحدة كل المنتجعات المشهورة في سياحة الحامات في الجهة. السخونات حامة موجودة بجماعة آيت لمانأكمل القراءة »
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