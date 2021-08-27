خاص
لوحة الشواطئ والكثبان
المدينة أصبحت عاصمة “الويند سورف” و”الكايت سورف” و”البادل بورد” و”الفلاي بورد” و”الكاياك” استحقت الداخلة لقب الوجهة العالمية، بالنظر إلى ما تزخر به من مؤهلات طبيعية ترسم لوحاتها رياح الأطلسي بين الشواطئ والكثبان في شبه جزيرة ممتدة بين محيط هادر وخليج هادئ وصحراء تمتد في الأفق، ما جعلها تكتسب سمعتها موقعاأكمل القراءة »
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