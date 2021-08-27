حوادث
تزوير جوازات اللقاح يطيح بجانحين
أفرادها حولوا مقهى للأنترنت إلى ورشة لتزييف شهادات التطعيم أنهت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، أخيرا، أنشطة خطيرة لشبكة إجرامية، متخصصة في تزوير جوازات لقاح كورونا، وبيعها للعموم مقابل مبالغ مالية مهمة للتحايل على القانون. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الشبكة تتكون من أربعة أشخاصأكمل القراءة »
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