حوادث
السجن لسارق السيارات بسيدي بنور
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق من داخل السيارات، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة. وحسب مصادر «الصباح» فقد جاء إيقاف المتهم إثر شكاية تقدم بها أحد الضحايا إثر تعرض سيارته للسرقة، بعدما عمد الجانيأكمل القراءة »
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