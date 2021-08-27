خاص
أرقام واعدة في الكركرات
200 حمولة كبيرة يوميا في الاتجاهين ومئات الأشخاص بين مغادرين ووافدين فشلت مناورات الانفصاليين في التشويش على المنحى المتصاعد للرواج في معبر الكركرات، إذ تشير أرقام السجلات الجمركية إلى ارتفاع غير مسبوق في تعداد التصريحات التي وصلت عتبة 200 حمولة كبيرة يوميا في الاتجاهين. وكشف مصدر مسؤول لـ “الصباح” أنأكمل القراءة »
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