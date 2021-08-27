وطنية
النساء في استحقاقات 2021…تأجيل المناصفة
التمييز الإيجابي واللائحتان الوطنية والجهوية لم تنصف المرأة والرهان على الأحزاب رغم الجهود التشريعية المبذولة في السنوات الأخيرة، من أجل دعم مكانة المرأة في الانتخابات، وولوجها إلى المؤسسات المنتخبة، إلا أنها تبقى غير كافية في تحقيق مبدأ السعي نحو المناصفة، بعد عقد من الزمن على إقرار الدستور بالمساواة والسعيأكمل القراءة »
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