الأولى
مسافرون في جحيم مطار محمد الخامس
اكتظاظ وبطء في الإجراءات وصغار يعانون جنب الكبار وجد مسافرون بمطار محمد الخامس أنفسهم، صباح أمس (الخميس)، أمام وضع لا يحسدون عليه، إذ قضوا ساعات من العذاب في سبيل الوصول إلى مقاعدهم بالطائرات، وغابت كل أشكال التنظيم، وعم الازدحام في تخل تام عن تدابير مواجهة عدوى كورونا، بينما وجدت أمهاتأكمل القراءة »
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