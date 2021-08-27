الرياضة
صحف إنجليزية: ديوب اختار الأسود
كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن عيسى ديوب، لاعب ويست هام الإنجليزي، اختار رسميا اللعب للمنتخب المغربي. وكشفت صحيفة «هامر نيوز» الإنجليزية، الثلاثاء الماضي، أن ويست هام الإنجليزي تلقى دعوة رسمية لعيسى ديوب، من الجامعة الملكية لكرة القدم، وأنه سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام ساوثهامبتون، المقرر إجراؤها، لحساب الجولة الرابعةأكمل القراءة »
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