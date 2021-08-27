خاص
الربط بالشبكة الكهربائية
برمجة مشاريع لمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي في جماعات الداخلة ومراكزها الصاعدة سرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتيرة سير أشغال تهيئة المنشآت الموجودة وإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى استكمال ربط جهة الداخلة وادي الذهب بالشبكة الوطنية للكهرباء واتخذ المكتب التدابير اللازمة للشروع في التجارب خلال أكتوبر المقبل والبدء فيأكمل القراءة »
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