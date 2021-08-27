الأولى
شبكة مثليين بتركيا تستقطب مغربيات
زعماؤها يغرون الفتيات بالزواج من أثرياء قبل إجبارهن على البغاء نشطت، في الآونة الأخيرة، شبكة مثليين مغاربة يستقرون في تركيا، ينصبون على الراغبات في الزواج، قبل أن يجدن أنفسهن عاملات جنس، ويجبرن على تلبية نزوات الزبناء. وكشفت مصادر مطلعة أن نشاط شبكة المثليين متعدد، وتضم عددا من المثليين المغاربة الذينأكمل القراءة »
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