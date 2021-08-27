اذاعة وتلفزيون
“المتقاعد” على “الأولى”
سيكون متابعو قناة “الأولى” اليوم (الجمعة) على الساعة العاشرة مساء مع أحداث شريط تلفزيوني بعنوان “المتقاعد” من بطولة السعدية أزكون وسعاد صابر. وأشرفت على إخراج “المتقاعد” فاطمة الجبيع، التي تولت إنجاز مشاهده بداية السنة الماضية، كما تشارك في بطولته ثلة من الأسماء من بينها نعيمة إلياس وزهور السليماني وآمال الثمارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا