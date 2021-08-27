وطنية
رشيد لزرق: غياب رجال الدولة
> كيف ترى السياق العام الذي تأتي فيه الانتخابات المقبلة؟ > حرص الملك على إجراء الانتخابات في أوانها، حرصا منه على الخيار الديمقراطي، الذي تعتبر دورية الانتخابات أحد شروط تكريسه، وبالتالي، فالمغرب في ظل جائحة كورونا، ربح الرهان الأول وهو إجراء الانتخابات في أوانها، ما يؤكد أن المملكة مصرةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا