الرياضة
الجامعة تتجه نحو تمديد “الميركاتو”
جدل بسبب القرارات الأخيرة واتهامات متبادلة وانقسام داخل اللجنة التقنية توقعت مصادر متطابقة، أن تمدد جامعة كرة القدم، فترة الانتقالات الصيفية، بعد قراراتها الأخيرة، بخصوص الرفع من عدد اللاعبين المحترفين وعودة الحراس الأجانب للبطولة الوطنية، على بعد أقل من أسبوع من نهاية الميركاتو الصيفي. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن اجتماعأكمل القراءة »
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