وطنية
عصيان ضد الزفت الانتخابي
تهافت منتخبين على ترقيع طرق الأحياء الجديدة واحتجاجات سكان تفضح تركة الباكوري لم يجد سكان أحياء مشيدة حديثا في هوامش البيضاء، بدا من منع استكمال اشتغال ترقيع الطرق المؤدية إلى مساكنهم المعزولة في الأحياء الجديدة للسكن الاقتصادي، كما وقع، أخيرا، بضواحي الدروة. وعلمت «الصباح» أنه تزامنا مع قرب انطلاق موعدأكمل القراءة »
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