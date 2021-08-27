فكري يوقع للدفاع الجديدي الفريق يدخل معسكرا إعداديا للموسم المقبل وقع بشكل رسمي محمد فكري، لاعب الجيش الملكي، عقدا احترافيا مع الدفاع الجديدي، لسنتين، في انتقال حر، وهو عاشر انتداب يقوم به الفريق هذا الموسم، قبل إغلاق الانتقالات الصيفية. وسبق لمحمد فكري البالغ من العمر 28 سنة، والذي يلعب مهاجما،أكمل القراءة »
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