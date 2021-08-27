حوادث
تفاقم ” الحريك ” بـ “جيت سكي”
أفادت مصادر مطلعة، أن سباحا منقذا يشتغل بأحد الفنادق المصنفة بشاطئ بإقليم الحسيمة، استولى أخيرا، على دراجة مائية من نوع “جيت سكي”، وأبحر على متنها إلى جنوب إسبانيا. واستنفر الحادث إدارة الفندق، التي ربطت الاتصال بالسلطات المحلية والأمنية، التي فتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة بابتدائية المدينة.أكمل القراءة »
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