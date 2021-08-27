حوادث
جريمة غامضة تحت مجهر درك الجديدة
عائلة الهالك تقول إن الوفاة مدبرة عكس ما تضمنته محاضر درك البئر الجديد تسابق مصالح الدرك الملكي بالجديدة، الزمن، لفك لغز وفاة غامضة، وقعت في 2019، بعد العثور على حارس ليلي يبلغ من العمر 75 سنة، مرميا تحت قنطرة. وحسب مصادر «الصباح»، يأتي التحقيق في القضية بعد إخراج الملف من الحفظأكمل القراءة »
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