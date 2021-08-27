خاص
رئـة الاقتصـاد الوطنـي
قيري قال إن طريق الكركرات تسجل مرور أكثر من 43 ألف شاحنة بين الاستيراد والتصدير وصف بوشعيب قيري، المندوب الإقليمي للتجارة والصناعة بجهة الداخلة وادي الذهب، النشاط التجاري في الجهة بأنه رئة يتنفس بها الاقتصاد الوطني وأن المجهودات التي تبذلها الدولة مكنت من رفع حجم المبادلات التجارية بمرور أكثر منأكمل القراءة »
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